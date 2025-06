Calciomercato Juve l’obiettivo in attacco è sempre più lontano! Ha aperto all’arrivo in Arabia | ma c’è già una certezza sul futuro di quel giocatore

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più intrigante, con il sogno di portare a Torino un attaccante di livello mondiale che sembra allontanarsi. Mentre i rumors spostano l’obiettivo in Arabia, una cosa è certa: il futuro di alcuni protagonisti è già scritto. Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi e cosa riserva il mercato bianconero per questa estate ricca di sorprese.

Calciomercato Juve, l'obiettivo in attacco dei bianconeri è sempre più lontano: tutti gli ultimi aggiornamenti. Il futuro di Osimhen è sempre più verso l' Al Hilal. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il grande obiettivo del calciomercato Juve potrebbe andare in Arabia ma c'è già una certezza: lascerà il Napoli. PAROLE – «L'uscita di Osimhen dal Napoli è garantita. L'Al Hilal è pronto per fare uno sforzo importante, è stato un calciatore che Inzaghi ha già approvato. Osimhen è molto aperto ad andare in Arabia e rimane un candidato importante».