Calciomercato Juve la nuova dirigenza ha deciso | si punta alla permanenza di quel bianconero Importanti novità in vista della prossima stagione

Il calciomercato della Juventus si preannuncia ricco di sorprese e decisioni strategiche. Con una nuova dirigenza al timone, i bianconeri puntano a consolidare il proprio organico, mantenendo elementi chiave per la prossima stagione. Tra le novità più interessanti spicca la possibile conferma di Kolo Muani, un attaccante che potrebbe diventare fondamentale nel nuovo progetto. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti su questa intrigante operazione di mercato!

Calciomercato Juve, si punta alla permanenza del bianconero anche per la prossima stagione. Tutti gli aggiornamenti. Il Corriere dello Sport ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato Juve sul fronte attacco. L’unico del reparto attuale che potrebbe essere confermato è Kolo Muani: la dirigenza bianconera sta infatti lavorando con il Paris Saint-Germain. L’obiettivo è prolungare il prestito per gli Stati Uniti, ma con un pensiero anche alla prossima stagione. Il club vuole confermare Kolo Muani anche per l’anno prossimo a prescindere dall’allenatore. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com