Calciomercato Juve i bianconeri sono defilati per quel giovane obiettivo! È bagarre a due per mettere le mani sul talentino Le ultimissime

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più teso: i bianconeri sembrano ora lontani dalla corsa per il giovane talento argentino, mentre una battaglia a due si infiamma tra Real Madrid e altri club per mettere le mani su questa stella emergente. La sfida è aperta e la voglia di scoprire quale squadra riuscirà ad aggiudicarsi il promettente talento non ha ancora fine. Riuscirà la Vecchia Signora a sorprendere tutti?

Calciomercato Juve, è bagarre a due per quel talentino argentino: bianconeri più defilati!. Come riferito su X da Fabrizio Romano, il Real Madrid avrebbe già contattato sia l’entourage di Franco Mastantuono che la dirigenza del River Plate. Il sogno di Mastantuono fin da bambino è quello di unirsi al Real Madrid, ora è il momento delle trattative. I Blancos si inseriscono così prepotentemente nella trattativa: gli spagnoli ed il PSG sono in lotta per concludere l’accordo. Il calciomercato Juve, invece, è sempre più sullo sfondo. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, i bianconeri sono defilati per quel giovane obiettivo! È bagarre a due per mettere le mani sul talentino. Le ultimissime

