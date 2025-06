Calciomercato Juve Comolli è chiamato a proseguire il lavoro di Giuntoli! Il nuovo DG bianconero dovrà lavorare per chiudere quelle due operazioni

Il calciomercato della Juventus entra in una fase cruciale, con Damien Comolli chiamato a portare avanti il lavoro iniziato da Giuntoli. La sua sfida? chiudere due operazioni fondamentali per rinforzare la rosa e consolidare il progetto bianconero. Con la stessa determinazione e visione strategica, Comolli dovrà assicurarsi che nulla venga lasciato al caso, dando così continuità e slancio alla rivoluzione juventina. La battaglia di mercato ha solo cominciato.

Calciomercato Juve, nel segno di Giuntoli! Comolli deve fare questo per dare continuità alle operazioni che conducono a questi due giocatori. Damien Comolli come Cristiano Giuntoli. L’attuale DG della Juve sarà chiamato a dare continuità al lavoro effettuato dall’ex Managing Director Football bianconero per definire due operazioni in entrata già in essere. Secondo quanto rivelato da Giovanni Albanese su X, infatti, il suo predecessore stava lavorando alla definizione di due trattative: quelle che portano a Florentino e Jonathan David, il quale ha smentito di aver firmato per Madama. Toccherà al dirigente francese concludere il lavoro già iniziato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com