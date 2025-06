Calciomercato Inter sirene arabe anche per Barella e Bastoni | l’Al-Hilal ci prova

Il calciomercato dell'Inter è in subbuglio! Dopo la partenza di Inzaghi, l'Al-Hilal punge il cuore nerazzurro, mettendo nel mirino due pilastri come Barella e Bastoni. Questo potrebbe segnare un cambiamento epocale per la squadra, in un contesto già dominato dalle offerte stratosferiche dei club sauditi. Riuscirà l’Inter a tenere stretti i suoi talenti e a costruire un nuovo progetto vincente? La tensione è palpabile!

Calciomercato Inter, dopo Inzaghi, l’Al-Hilal tenta Barella e Bastoni: tutti i dettagli. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, l’ Inter deve affrontare non solo la ricerca di un nuovo allenatore, ma anche la possibile partenza di due dei suoi giocatori chiave: Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Recentemente, l’Al-Hilal, club saudita noto per le sue ambiziose campagne di acquisizione, ha messo nel mirino questi due talenti. Di seguito, l’analisi de La Repubblica. SU BASTONI – « Lo scorso gennaio a metterlo nel Mirino fu l’Al-Nassr, ma il tentativo si fermò al primo sondaggio, quando dall’Inter fecero sapere che per meno di 80 milioni non aveva senso parlare, così il club di CR7 ha ripiegato sullo slovacco David Hancko. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, sirene arabe anche per Barella e Bastoni: l’Al-Hilal ci prova

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l'Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

@paolotomaselli a 'TiAmoCalciomercato' su Youtube: "L'Inter in finale non ha giocato, una figuraccia che nel pentolone degli ingredienti che hanno portato a quella schifezza può avere anche quanto accaduto con l'Arabia" #Inter #Inzaghi Tweet live su X

#Inter, la moglie di #Inzaghi: "Avrei potuto dirgli di restare, serviva voltare pagina. I cicli finiscono, la vita non è il lavoro" https://calciomercato.com/news/inter-la-moglie-di-inzaghi-avrei-potuto-dirgli-di-restare-serviv-57341… Tweet live su X

