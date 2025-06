Calciomercato Inter oggi le ufficialità di Luis Henrique e Sucic | il punto

L'Inter non si ferma mai e, in attesa di scoprire chi guiderà la squadra, piazza due colpi da maestro: Luis Henrique e Sucic. Queste ufficialità non solo rinforzano il roster in vista del Mondiale per Club, ma evidenziano anche l'ambizioso progetto della società di tornare a dominare in Europa. Un segnale forte che dimostra come il calciomercato possa anticipare il futuro, e la Beneamata è pronta a sorprendere!

e i dettagli sulla doppia operazione messa a segno per l’estate. Pur col punto interrogativo su chi sarebbe stato l’allenatore per il prossimo anno, gli uomini del calciomercato Inter hanno messo a segno due colpi per l’inizio del Mondiale per Club. Si tratta di Petar Sucic e di Luis Henrique. Stando alla Gazzetta dello Sport, sono previste per la giornata di oggi entrambe le ufficialità delle due operazioni. CALCIOMERCATO INTER – « In attesa di conoscere il nuovo allenatore dell’Inter, i primi due rinforzi sono già pronti: in giornata il club nerazzurro ufficializzerà gli acquisti di Petar Sucic e Luis Henrique, costati complessivamente 37 milioni, bonus esclusi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, oggi le ufficialità di Luis Henrique e Sucic: il punto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Segui queste discussioni su X

Vediamo. Ma dubito che l’Inter abbia contattato oggi l’allenatore, un club - qualsiasi club - sa già prima cosa fare per cautelarsi, i contatti risalgono alla scorsa settimana (26 maggio) Aspettiamo ancora un po’ per rispettare chi ha un contratto firmato Tweet live su X

#Inter, la moglie di #Inzaghi: "Avrei potuto dirgli di restare, serviva voltare pagina. I cicli finiscono, la vita non è il lavoro" https://calciomercato.com/news/inter-la-moglie-di-inzaghi-avrei-potuto-dirgli-di-restare-serviv-57341… Tweet live su X

#Inter, chi sarà il prossimo allenatore: da Fabregas a De Zerbi, i candidati https://calciomercato.com/news/inter-chi-sara-il-prossimo-allenatore-da-fabregas-a-de-zerbi-i-c-10003… Tweet live su X