Calciomercato Inter momentaneamente in pausa la trattativa per De Winter | il motivo

Il calciomercato dell’Inter si prende una pausa strategica: con l’incertezza sulla guida tecnica, i nerazzurri hanno temporaneamente sospeso le trattative per rinforzare la rosa, tra cui quella per De Winter. La priorità ora è definire il futuro allenatore, ma attenzione: questa decisione potrebbe cambiare rapidamente appena si chiarirà la situazione in panchina. Restate con noi per gli aggiornamenti più freschi sulle mosse di mercato dei nerazzurri!

Calciomercato Inter, in attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, i nerazzurri hanno messo in pausa le altre trattative. Tra queste anche quella per De Winter. L’importantissima trattativa per portare il nuovo allenatore dell’ Inter a Milano ha momentaneamente stoppato quelle per i calciatori. Tra i primi obiettivi per il calciomercato estivo il difensore del Genoa Koni De Winter. Il belga piace alla dirigenza nerazzurra da tempo e i contatti sembravano ben avviati, ma la trattativa è stata momentaneamente messa in pausa. Sarà importante, infatti, capire quali saranno gli obiettivi e le opinioni del futuro tecnico, che potrebbe anche decidere di far virare Ausilio e Marotta su altri obiettivi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, momentaneamente in pausa la trattativa per De Winter: il motivo

#Inter, previsto incontro fra #Ausilio e #Fabregas: la situazione https://calciomercato.com/news/inter-previsto-incontro-fra-ausilio-e-fabregas-la-situazione-95761… Tweet live su X

#Inter, Patrick #Vieira è sempre più l'alternativa a #Fabregas: ha già dato la sua disponibilità https://calciomercato.com/news/inter-patrick-vieira-e-sempre-piu-lalternativa-a-fabregas-ha-gia-44005… Tweet live su X