Calciomercato Inter LIVE | Lo United apre per Hojlund il piano per avere Bonny il Napoli insiste per Frattesi

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento! Con lo United che apre a Hojlund e il Napoli che insiste per Frattesi, le trattative si infiammano. In un contesto in cui ogni mossa può fare la differenza, la strategia nerazzurra di pianificare il futuro si rivela fondamentale. Non perdere gli aggiornamenti: ogni giorno potrebbe portare notizie sorprendenti e colpi di scena. Segui con noi le ultime novità in diretta!

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Lo United apre per Hojlund, il piano per avere Bonny, il Napoli insiste per Frattesi

Leggi anche questi approfondimenti

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Segui queste discussioni su X

Vediamo. Ma dubito che l’Inter abbia contattato oggi l’allenatore, un club - qualsiasi club - sa già prima cosa fare per cautelarsi, i contatti risalgono alla scorsa settimana (26 maggio) Aspettiamo ancora un po’ per rispettare chi ha un contratto firmato Tweet live su X

#Inter, la moglie di #Inzaghi: "Avrei potuto dirgli di restare, serviva voltare pagina. I cicli finiscono, la vita non è il lavoro" https://calciomercato.com/news/inter-la-moglie-di-inzaghi-avrei-potuto-dirgli-di-restare-serviv-57341… Tweet live su X

#Inter, chi sarà il prossimo allenatore: da Fabregas a De Zerbi, i candidati https://calciomercato.com/news/inter-chi-sara-il-prossimo-allenatore-da-fabregas-a-de-zerbi-i-c-10003… Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Inter, chi sarà il prossimo allenatore? Aggiornamenti e ultime notizie sull'incontro con Inzaghi. Da Fabregas a De Zerbi, le alternative

Riporta eurosport.it: CALCIOMERCATO - Ore calde in casa Inter, dove in giornata è previsto l'incontro tra Marotta, Ausilio e Simone Inzaghi. Dopo la batosta di Monaco, il tecnico si ...

Calciomercato live, news di oggi: Inter forte su Hermoso, la Juve non molla Koopmeiners, Zirkzee verso lo United

Lo riporta ilmessaggero.it: I Viola vogliono cederlo e attendono offerte dopo il prestito allo United. Calciomercato live, le news di oggi (sabato 6 giugno 2024). L'Inter continua a seguire da vicino Mario Hermoso ...

Calciomercato Inter, tutto sull'attacco: tra Bonny e Hojlund torna di moda David

Scrive msn.com: Al di là di quello che accadrà nell’incontro tra Beppe Marotta e Simone Inzaghi – nel quale potrebbe esserci l’addio del tecnico all’Inter –, in ...