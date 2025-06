Calciomercato il Milan svende Reijnders al Manchester City | le ultime

Il Milan si prepara a dire addio a Tijjani Reijnders, cedendolo al Manchester City in un affare che fa rumore! Con la crescente competitività del calcio europeo, questa mossa sottolinea l'inevitabilità dei cambiamenti nelle rose delle squadre. La cifra? Un segnale di come il club rossonero stia ristrutturando la sua formazione. Rimanete sintonizzati: ogni trasferimento potrebbe influenzare il futuro della Serie A!

Tijjani Reijnders sta per lasciare il Milan per il Manchester City in questo calciomercato estivo: trattativa chiusa a queste cifre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it