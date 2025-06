Calciomercato Fiorentina Krstovic obiettivo numero uno dei gigliati Occhio però al pressing di quella rivale

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma: Nikola Krstovic è il grande obiettivo dei gigliati, pronto a infiammare la piazza. Ma attenzione, perché una rivale forte come potrebbe mettere i bastoni tra le ruote e strappare il giovane talento. La corsa per l’attaccante montenegrino si fa sempre più incerta e il futuro viola resta tutto da scrivere. Chi avrà la meglio?

Calciomercato Fiorentina, occhi puntati su Krstovic. L'interesse di quella big potrebbe ribaltare le carte in tavola Il calciomercato Fiorentina è pronto a muoversi con decisione sul mercato estivo e tra i nomi che riscuotono maggiore interesse in casa viola c'è quello di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino reduce da una buona stagione con la maglia del .

