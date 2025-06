Calciomercato accordo Manchester City-Milan per Reijnders

Il calciomercato si infiamma con l'approdo di Tijjani Reijnders al Manchester City! L'accordo da 55 milioni, che potrebbe raggiungere i 75 milioni con i bonus, segna un altro passo nella strategia del club inglese di rinforzare la rosa. In un'epoca in cui le squadre investono sempre di più per restare competitive, il Milan cede un talento promettente. Sarà interessante vedere come il centrocampista si adatterà al gioco di Guardiola!

Tijjani Reijnders sarà presto un giocatore del Manchester City. Secondo quanto riferisce la Bbc, il club inglese un accordo con il Milan per il trasferimento del centrocampista olandese, 26 anni, con un contratto di 5 anni. Il City verserà nella casse del Milan circa 55 milioni di euro, più bonus che dovrebbero portare la cifra totale a circa 75 milioni. Reijnders da Guardiola già per il Mondiale per Club. L’obiettivo di Pep Guardiola è di chiudere l’operazione in tempo per consentire a Reijnders di partecipare al Mondiale per Club che inizierà il 14 giugno negli Usa. Tijjani Reijnders: profilo, carriera e caratteristiche del centrocampista olandese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calciomercato, accordo Manchester City-Milan per Reijnders

Calciomercato Milan, accordo City-Reijnders: pronta l'offerta. I dettagli - Dalla Svizzera arrivano conferme: il Milan e il Manchester City sono vicini a un accordo per Tijjani Reijnders.

