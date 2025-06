Calcio | Nations League Portogallo rimonta Germania e vola in finale

Una notte da sogno per il Portogallo: in una rimonta mozzafiato a Monaco di Baviera, i lusitani superano la Germania e conquistano il biglietto per la finale della Nations League. La sfida, ricca di emozioni e colpi di scena, si anima con le reti nella ripresa, portando il pubblico nel cuore di una battaglia indimenticabile. Ora, occhi puntati sulla grande sfida contro Spagna o Francia: chi alzerà il trofeo?

Torino, 4 giu. (LaPresse) – Il Portogallo batte in rimonta la Germania a Monaco di Baviera ed è la prima finalista della Nations League, dove sfiderà la vincente di Spagna-Francia, in programma domani sera. I lusitani si impongono per 2-1. Le reti nella ripresa. Padroni di casa avanti con Wirtz al 48?, rispondono in pochi minuti lo juventino Conceicao (63?) e Cristiano Ronaldo (68?).

