Calcio Napoli De Laurentiis | De Bruyne primo tassello ci saranno altri nuovi arrivi

Il Calcio Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, con De Laurentiis che svela le strategie di mercato e i nuovi arrivi. Dopo aver già aggiunto un tassello importante come De Bruyne, il club punta a rafforzarsi ulteriormente per affrontare al meglio la stagione ricca di sfide. La campagna acquisti è appena iniziata: ci sono altri colpi in arrivo per rendere il Napoli ancora più competitivo.

Le parole del presidente del Calcio Napoli nel corso dell’incontro stampa con i rappresentanti dei ritiri di Dimaro in Trentino e Castel di Sangro in Abruzzo. “Il rapporto con De Bruyne è nato tre mesi fa, ed è un tassello che viene messo in una squadra che deve essere potenziata perché quest’anno avremo quattro competizioni . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, De Laurentiis: “De Bruyne primo tassello, ci saranno altri nuovi arrivi”

