Calcio Gravina | Andare al Mondiale è fondamentale

Il calcio è molto più di uno sport: rappresenta passione, identità e sogni che uniscono milioni di italiani. Il presidente Gravina sottolinea quanto sia fondamentale andare al Mondiale, un obiettivo cardine per il nostro calcio e per il paese intero. In un momento cruciale, le parole di Gravina ci ricordano quanto l’impegno e la coesione siano essenziali per raggiungere traguardi storici...

Roma, 4 giu. (askanews) – Il presidente della Figc Gabriele Gravina durante la presentazione delle Finali Giovanili (organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc in collaborazione con la Regione Lazio) dice la sua sul caso Acerbi: “Non ci soi da fare, ognuno di noi sente quello che è il proprio senso di appartenenza. Non entro nel merito delle valutazioni soggettive di Acerbi, posso solo esprimere un senso di dispiacere nel non poter utilizzare le prestazioni del giocatore. Fermo restando comunque, come ha sottolineato Spalletti, che abbiamo calciatori che possono sostituirlo”. Sul Mondiale dice: “Non dobbiamo cercare alibi, le condizioni oggettive le conosciamo tutti e se commettiamo l’errore di guardare solo alle difficoltà perdiamo quelli che sono gli aspetti positivi – prosegue il presidente federale -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

