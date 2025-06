Calcio giovanile Romagna Cup successo per il trofeo Rossi Il torneo sui campi di Ravenna e Cervia

La 14^ edizione del torneo Romagna Cup ha illuminato i campi di Ravenna e Cervia, trasformando il calcio giovanile in una festa indimenticabile. Con 290 squadre in gara, il Trofeo Rossi ha celebrato la passione per lo sport, onorando la memoria di Francesco Rossi. In un'epoca in cui il calcio giovanile gioca un ruolo cruciale nello sviluppo dei talenti, eventi come questo sono essenziali per unirci e coltivare nuovi sogni.

E’ stata un successo di pubblico e una vera e propria festa dello sport, del calcio giovanile la 14^ edizione del torneo Romagna Cup di Adriasport, intitolato alla memoria di Francesco Rossi, ex giocatore della Vianese, nonché allenatore dello Sporting Chiozza e collaboratore di Adriasport. Le 290 squadre si sono date battaglia su 15 campi diversi fra Cesena, Cesenatico, Cervia e Ravenna, dando vita a 19 tornei. Lunedì, con le premiazioni finali in ricordo di Rossi, sono state consegnate medaglie a tutti i partecipanti e coppe per ognuna delle squadre dei più piccoli. Nei grandi, invece, le coppe dal 1° al 4° porto le hanno portare a casa negli Allievi 2008, Under 17, l’Arcetana che viene sconfitta in finale dal Santa Sabina 3-1; negli Allievi 2009, Under 16, vince lo Sporting Scandiano per 3-0 sul Povegliano; nei Giovanissimi 2010, Under 15, torneo Azzurro, esulta il Santa Sabina sul Cavenago D’Adda per 4-3; nella medesima annata, torneo Granata, vince per 6-4 la Fortis Juventus sulla Vidardese; nei Giovanissimi 2011, Under 14, girone Blu successo delle Terre Matildiche che battono il Montecchio nel derby della Val d’Enza; nel raggruppamento Lilla, della medesima età , il Santos batte la Dozzese col risultato di 1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile. Romagna Cup, successo per il trofeo Rossi. Il torneo sui campi di Ravenna e Cervia

Calcio giovanile, con la regia del Bakia Cesenatico va in scena la 'Sampdoria Next Generation Cup'

