Calcio Germania sconfitta dal Portogallo a Monaco di Baviera | lusitani in finale di Nations League

Un’epica notte all’Allianz Arena di Monaco di Baviera: il Portogallo conquista la semifinale di Nations League 2025, superando la Germania in rimonta e lasciando il pubblico senza fiato. La partita, intensa e ricca di emozioni, si è conclusa con un risultato che cambierà le sorti del torneo. I lusitani, determinati e sorprendenti, si preparano a sfidare i migliori per una finale che promette spettacolo. La corsa verso il trofeo è appena iniziata...

All’ Allianz Arena di Monaco di Baviera la prima semifinale di Nations League 2025 è stata vinta dal Portogallo. I lusitani si sono imposti in rimonta 2-1 contro la Germania, che ha dovuto subire un ko interno molto doloroso. Tedeschi in vantaggio al 48? con Florian Wirtz, ma poi le reti di Francisco Conceicao al 63? e dell’inossidabile Cristiano Ronaldo al 68? hanno regalato ai portoghesi il successo. Domani, alle ore 20.45, si terrà la sfida tra Spagna e Francia che deciderà il nome della seconda finalista. Partita che è iniziata con un po’ di ritardo per via di una grandinata su Monaco che ha costretto il direttore di gara e i suoi collaboratori ad aspettare. 🔗 Leggi su Oasport.it