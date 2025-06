Calcio femminile | L’Italia rimane in Lega A di Nations League Ma serve un altro step per gli Europei

L'Italia femminile di calcio conquista un'importante tappa, mantenendo la sua posizione nella Lega A della Nations League. Un risultato che segna una crescita nel panorama calcistico europeo, dove le azzurre si confrontano con le migliori. Ma ora serve un ulteriore passo per qualificarsi agli Europei! La sfida è aperta: quale sarà il prossimo obiettivo da raggiungere per queste talentuose atlete? La strada è in salita, ma il potenziale è straordinario!

Missione compiuta. La Nazionale italiana di calcio femminile è rimasta legga top division della Nations League, chiudendo al secondo posto alle spalle della competitiva Svezia, squadra storicamente più attrezzata rispetto alle azzurre. Il responso è arrivato nelle scorse ore, grazie al pareggio a reti bianche arrivato proprio contro le nordiche e grazie al poker calato contro il Galles. Entrambi i match, per motivi diversi, hanno convinto il CT Andrea Soncin, adesso pronto a preparare le sue ragazze in vista dei Campionati Europei 2025, in scena quest’anno in Svizzera dal 2 al 27 luglio e contrassegnati da una fase a gironi estremamente impegnativa, considerata la presenza delle Campionesse Mondiali della Spagna oltre che del Portogallo e del Belgio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile: L’Italia rimane in Lega A di Nations League. Ma serve un altro step per gli Europei

