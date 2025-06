Calcio femminile Le U17 bianconere oggi a San Miniato sfidano le Contrade

Oggi, il calcio femminile bianconero scrive una nuova pagina, unendo sport e tradizione. Alle 17:30 a San Miniato, le Under 17 del Siena Calcio Femminile sfideranno le Contrade in un torneo triangolare. Questo evento non è solo una partita, ma un simbolo della rinascita del calcio femminile a Siena, in un'epoca in cui l'inclusività e la celebrazione dello sport al femminile stanno diventando protagoniste. Non perderti questa festa!

Un evento particolare, che unirà il mondo delle Contrade a quello del pallone. Questo pomeriggio, con start alle 17,30, la squadra Under 17 del Siena Calcio Femminile, il sodalizio partito poco più di un anno fa, per far rinascere il calcio femminile a Siena, scenderà sul campo di San Miniato per affrontare un torneo triangolare con una rappresentativa formata dalle ragazze provenienti dalle 17 Consorelle. Un incontro che servirà per sancire ancora di più il legame tra la società bianconera e il tessuto cittadino: il Siena Fc, per questo, "ci tiene a ringraziare tutti i gruppi sportivi delle Contrade che hanno deciso di partecipare a questa iniziativa con entusiasmo e spirito di collaborazione.

