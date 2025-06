Calcio d' inizio del piccolo Enea al Torneo del Sorriso | Sono guarito

Il sorriso conquista il campo: con entusiasmo e solidarietà, il Torneo del Sorriso di Sarzana dà il via alla stagione estiva, unendo sport e beneficenza. Quest’anno, tra emozioni e storie di speranza, il piccolo Enea ha dato il calcio d’inizio, simbolo di rinascita e gioia condivisa. Una giornata che ribadisce come il gioco possa diventare uno strumento potente per fare del bene. La passione si accende…

Sarzana, 4 giugno 2025 - Anche quest'anno con il Calcio Nave e la collaborazione dell’Aics La Spezia, il Campionato Spezzino apre la stagione dei tornei estivi con il classico e seguitissimo torneo di calcio a 7 di beneficenza, Torneo del Sorriso. La prima giornata della kermesse è iniziata con un breve particolare prepartita del piccolo Enea accompagnato dalle parole dalla mamma Eleonora, “Qual’è il senso del Torneo del Sorriso? Sensibilizzare i ragazzi e le famiglie – dicono i promotori – di fronte a certe situazioni che nessuno spera mai di dover affrontare”. “ La frase 'sono guarito' detta da Enea, prima del fischio d’inizio del torneo (seguita da un lungo applauso dalle due squadre e pubblico, ndr), è quella di un bambino di soli 9 anni a cui è stata diagnosticata la leucemia linfoblastica a maggio 2023, deve farci riflettere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio d'inizio del piccolo Enea al Torneo del Sorriso: “Sono guarito”

