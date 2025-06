Cagliari ufficiale l’addio di Nicola | il comunicato

Il Cagliari e Davide Nicola si separano, un evento che segna una svolta significativa per il club. In un periodo in cui la Serie A è più competitiva che mai, questo cambiamento potrebbe influenzare non solo le sorti della squadra, ma anche le dinamiche del campionato. La ricerca di un nuovo allenatore sarà cruciale: chi avrà il compito di risollevare le sorti dei rossoblù? Restate sintonizzati!

Il comunicato ufficiale del Cagliari sull’addio di Davide Nicola come allenatore del club rossoblù. Tutti i dettagli in merito alla scelta Attraverso un comunicato ufficiale, il Cagliari ha annunciato l’addio di Davide Nicola come allenatore del club rossoblù. COMUNICATO CAGLIARI – «Le strade del Cagliari Calcio e di Davide Nicola si dividono. Il Club desidera ringraziare Mister Nicola e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, ufficiale l’addio di Nicola: il comunicato

Approfondisci con questi articoli

Cagliari, infortunio Mina: novità su Mina per il Venezia, il report ufficiale - Le ultime notizie sulle condizioni fisiche di Yerri Mina, difensore del Cagliari, arrivano in vista della sfida contro il Venezia in Serie A.

Segui queste discussioni su X

Secondo episodio di , il podcast ufficiale del Cagliari Calcio ? Condotto da Alessandro Spedicati, prodotto da Eja TV per Cagliari Calcio Media House, è Nicolas Viola il secondo ospite di PodCasteddu. Guarda qui l'episodio Tweet live su X

UFFICIALE: Napoli-Cagliari non sarà trasmessa in chiaro, nonostante i continui rumours degli ultimi giorni sulla trasmissione del secondo tempo ad opera della RAI Il match sarà visibile nei maxischermi installati nelle 52 province della città, con Aurelio De L Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nicola Cagliari, ora è ufficiale l’addio tra allenatore e club. Il comunicato della società

Da cagliarinews24.com: Nicola Cagliari, ora è ufficiale l’addio dell’allenatore piemontese, che saluta la società sarda dopo appena un anno sulla panchina Ora è ufficiale l’addio di Davide Nicola dal Cagliari. Il tecnico pi ...

UFFICIALE - Anche Nicola e il Cagliari si dicono addio. Il comunicato del club sardo

Scrive msn.com: Stravolgimenti in panchina che nelle ultime ore stanno investendo la Serie A. Si separano anche il Cagliari e Davide Nicola, tecnico che ha guidato il club sardo alla salvezza e permanenza nella massi ...

Cagliari-Nicola, ufficializzato l’addio. Il club: «Le nostre strade si dividono»

Scrive unionesarda.it: Il comunicato della società di Giulini: «Ringraziamo per il lavoro svolto in questa stagione, culminata con la permanenza nella massima serie» ...