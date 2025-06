Cagliari-Nicola il divorzio è ufficiale | Grazie per la passione

Il divorzio tra Davide Nicola e il Cagliari è ormai realtà: un addio che segna un nuovo capitolo per il club rossoblù. Dopo settimane di attesa, la separazione ufficiale arriva attraverso un comunicato che lascia spazio a nuovi orizzonti e sfide. La passione e l’affetto dei tifosi sono la forza che continuerà a spingere il Cagliari verso future vittorie. Restate con noi per scoprire tutte le novità e i prossimi passi del club.

Si dividono ufficialmente le strade di Davide Nicola e del Cagliari: l'annuncio tramite un comunicato ufficiale sul sito della società del presidente Giulini Le strade del Cagliari calcio e di Davide Nicola si dividono. L'annuncio ufficiale arriva tramite un comunicato pubblicato sul sito internet del club rossoblù nel suo sito.

Cagliari, è addio con Nicola: tutti i nomi per la sua successione, favorito Pisacane | Calciomercato - Cagliari e Nicola si separano: una svolta che scuote il panorama calcistico italiano. Con Pisacane in pole per la successione, si apre un capitolo nuovo per il club sardo.

Le strade del Cagliari Calcio e di Davide Nicola si dividono. Il Club desidera ringraziare Mister Nicola e il suo staff per il lavoro, la serietà e la passione dimostrate. Qui il comunicato: https://cagliaricalcio.com/news/il-cagliari-ringrazia-mister-nicola/… Tweet live su X

Le riflessioni in casa #Cagliari stanno portando sempre più verso una separazione anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto (fissata nel 2026) tra Davide #Nicola e la società rossoblù. #calciomercato Tweet live su X