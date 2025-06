Cagliari | i motivi della separazione con Davide Nicola Pisacane Vanoli Juric e Gilardino in corsa per la successione

Cagliari ha vissuto un’annata intensa, con 36 punti in 38 giornate che hanno garantito la salvezza a un passo dal traguardo. Tuttavia, la separazione con Davide Nicola apre una nuova era, mentre sono già in corsa i nomi di Pisacane, Vanoli, Juric e Gilardino per guidare il futuro rossoblù. La sfida ora è trovare la giusta guida per risalire la china e scrivere un capitolo di rinascita.

36 punti in 38 giornate di Serie A che hanno portato ad ottenere una salvezza ad una giornata dal termine del campionato. Quindicesimo posto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

