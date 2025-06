Cagliari è addio con Nicola | tutti i nomi per la sua successione favorito Pisacane

Cagliari saluta Davide Nicola e si prepara a una nuova era. La decisione, attesa da tempo, segna un altro capitolo nel turbolento mondo del calcio italiano, dove i cambi di allenatore sono all’ordine del giorno. Tra i favoriti per la successione spunta il nome di Pisacane, un tecnico intrigante che potrebbe riportare entusiasmo in squadra. Sarà lui l’artefice della rinascita? Restate sintonizzati per scoprire cosa accadrà!

Un`altra panchina cambia di padrone. Davide Nicola non sarà più l`allenatore del Cagliari: la decisione era nell`aria ma ora è arrivata l`ufficialità. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

