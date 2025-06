Cagliari è addio con Nicola | tutti i nomi per la sua successione favorito Pisacane | Calciomercato

Cagliari e Nicola si separano: una svolta che scuote il panorama calcistico italiano. Con Pisacane in pole per la successione, si apre un capitolo nuovo per il club sardo. Questo cambiamento non è solo una questione di panchina, ma un riflesso del trend attuale nel calcio, dove le società cercano freschezza e visione. Chi porterà la Sardegna verso nuove vette? Scopriamo insieme i nomi in lizza!

2025-06-04 12:31:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Cagliari, è addio con Nicola: tutti i nomi per la sua successione, favorito Pisacane Calciomercato Calciomercato.com.. Home.. Cagliari, è addio con Nicola: tutti i nomi per la sua successione, favorito Pisacane. Getty Images Un’altra panchina cambia di padrone. Davide Nicola non sarà più l’allenatore del Cagliari: la decisione era nell’aria ma ora è arrivata l’ufficialità dopo il vertice a Milano che ha messo di fronte il tecnico e il presidente Giulini. Le due parti non sono giunte a un accordo soddisfacente soprattutto per quanto riguarda gli investimenti da fare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Cagliari, è addio con Nicola: tutti i nomi per la sua successione, favorito Pisacane | Calciomercato

Davide #Nicola non sarà più l'allenatore del #Cagliari, resta il come dell'addio, se risoluzione o esonero. Al suo posto resta in pole #Pisacane, ma occhio comunque a #Vanoli. #Calciomercato #transfers. [@matteozizola] Tweet live su X

Nicola non sarà più l'allenatore del Cagliari. Resta il come dell'addio, se risoluzione o esonero. Al suo posto resta in pole Pisacane, ma occhio comunque a Vanoli. Juric, accostato in giornata, è opzione molto remota. #Calciomercato #SerieA Tweet live su X

