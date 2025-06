Caf abusivo per regolarizzare migranti smantellato dai carabinieri | 5 arresti tra Napoli e Grosseto

Un'operazione dei Carabinieri ha messo fine a un “Caf abusivo” che raggirava migranti, un fenomeno in crescita in Italia. Cinque arresti tra Napoli e Grosseto rivelano quanto sia insidiosa la rete di sfruttamento attorno alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari. Questo fatto non è solo una questione di legalità, ma un campanello d'allarme su come si gestisce il tema dell'immigrazione nel nostro Paese. La trasparenza è fondamentale!

Un vero e proprio “Caf abusivo” specializzato nella regolarizzazione fittizia di lavoratori extracomunitari è stato smantellato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica labronica. Cinque le persone finite agli arresti domiciliari, tutte originarie del napoletano, raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Livorno. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di concorso aggravato in favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sostituzione di persona e falsità materiale commessa da privato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caf abusivo per regolarizzare migranti smantellato dai carabinieri: 5 arresti tra Napoli e Grosseto

Scopri altri approfondimenti

Caf abusivo per regolarizzare i migranti, 5 arresti - Cinque arresti per un "Caf abusivo" che prometteva regolarizzazioni ai migranti: un fenomeno che mette in luce il lato oscuro dell'immigrazione in Italia.

Segui queste discussioni su X

Come regolarizzare una #Mansarda abusiva con il Decreto Salva Casa - https://laleggepertutti.it/730417_come-regolarizzare-una-mansarda-abusiva-con-il-decreto-salva-casa… - #DecretoSalvaCasa #RegolarizzareAbuso #Tolleranza Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Caf abusivo per regolarizzare migranti smantellato dai carabinieri: 5 arresti tra Napoli e Grosseto

Scrive lanotiziagiornale.it: Caf abusivo per regolarizzare migranti smantellato dai carabinieri: cinque persone arrestate tra Napoli e Grosseto ...

Scoperto Caf abusivo per regolarizzare migranti, 5 arresti

Segnala msn.com: LIVORNO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hannno eseguito nelle province di Napoli e Grosseto, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari – emessa dal G.I ...

Livorno, scoperto un Caf abusivo per regolarizzare i migranti

Segnala msn.com: LIVORNO (ITALPRESS) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hannno eseguito nelle province di Napoli e Grosseto, un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari - emessa dal G.I ...