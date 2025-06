Caf abusivo per regolarizzare i migranti 5 arresti

Cinque arresti per un "Caf abusivo" che prometteva regolarizzazioni ai migranti: un fenomeno che mette in luce il lato oscuro dell'immigrazione in Italia. I Carabinieri di Livorno hanno smascherato una rete sfruttatrice attiva tra Napoli e Grosseto. Questo caso non è solo una questione di giustizia, ma è anche un riflesso delle sfide che affrontano molti stranieri nel nostro Paese. La lotta all’illegalità continua!

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hannno eseguito nelle province di Napoli e Grosseto, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Livorno su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di 5 persone, tutti originari del napoletano. Sono accusate di concorso aggravato in favoreggiamento dell’immigrazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Caf abusivo per regolarizzare i migranti, 5 arresti

