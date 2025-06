Caf abusivo per finte assunzioni di immigrati | perquisizioni e arresti tra Napoli e Grosseto

Un'operazione che svela un lato oscuro del mercato del lavoro: il contrasto all'abusivismo continua a essere cruciale per garantire diritti e dignità agli immigrati. I carabinieri hanno scoperto un caf fittizio, utilizzato per finte assunzioni, tra Napoli e Grosseto. Con arresti e perquisizioni, emerge una realtà inquietante che mette in luce l’importanza della legalità. In un periodo in cui il lavoro giusto è più importante che mai, la lotta contro queste pratiche è fondamentale.

Tempo di lettura: 2 minuti I carabinieri del comando provinciale di Livorno, coadiuvati dal nucleo carabinieri presso l’Ispettorato del lavoro e dall’Arma territoriale, stanno eseguendo nelle province di Napoli e Grosseto, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Livorno per cinque persone, tutte originarie del Napoletano, accusate, a vario titolo, di concorso aggravato in favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sostituzione di persona e falsità materiale commessa da privato. Il provvedimento è stato emesso dopo una complessa indagine condotta dal nucleo investigativo di Livorno dal giugno 2024 e coordinata dalla procura labronica mediante attività tecniche di intercettazione telefonica e analisi telematica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caf abusivo per finte assunzioni di immigrati: perquisizioni e arresti tra Napoli e Grosseto

