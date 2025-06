Cade in moto per evitare un daino grave un 53enne

Un'auto in collisione con un daino durante una serata tranquilla in Liguria. Un 53enne di Genova, residente a Piacenza, si è trovato protagonista di un incidente devastante mentre cercava di evitare l'animale selvatico lungo la SS45 a Rovegno. La sua vita è stata messa in bilico tra speranza e sfida, ricordandoci quanto la natura possa sorprenderci e quanto sia fondamentale prestare attenzione sulla strada.

Un grave incidente si è verificato nelle prime ore del mattino di martedì 3 giugno lungo il versante ligure della Strada Statale 45, in località Isola, nel comune di Rovegno. Vittima un uomo di 53 anni, originario di Genova ma residente in provincia di Piacenza, rimasto gravemente ferito dopo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Cade in moto per evitare un daino, grave un 53enne

