Cade in casa senza riuscire a rialzarsi 89enne soccorsa da vigili del fuoco e personale sanitario - VIDEO

Un'anziana di 89 anni si trova al centro di un intervento che mette in luce una realtà sempre più rilevante: la sicurezza domestica per i nostri cari. La caduta, avvenuta ad Ancona, ricorda quanto sia fondamentale prendersi cura degli ambienti in cui vivono gli anziani, spesso soli. Il soccorso tempestivo dei vigili del fuoco non solo ha salvato la donna, ma ci invita a riflettere sull'importanza di creare spazi sicuri e protetti. Curarsi di chi amiamo è un im

ANCONA – Vigili del fuoco in azione nella mattinata odierna per soccorrere un’anziana all’interno del suo appartamento in via Ruggeri. La donna, 89enne, è caduta sul pavimento dell’abitazione senza riuscire a rialzarsi, riportando una frattura alla spalla. I pompieri con l’ausilio di un’autoscala. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Cade in casa senza riuscire a rialzarsi, 89enne soccorsa da vigili del fuoco e personale sanitario - VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Milano, l’incidente mentre i genitori erano in casa: «Fuori pericolo». Come sta - Un grave incidente si è verificato a Milano, dove un bambino di tre anni è caduto dal balcone della sua abitazione.

Segui queste discussioni su X

Ultima giornata tutta in contemporanea e piena di emozioni in #PremierLeague: in palio c'erano 3 posti per la prossima Champions e li conquistano Manchester City, Chelsea e Newcastle La squadra di Howe perde clamorosamente contro l'Everton in casa Tweet live su X

Cade dal secondo piano mentre sta dando da mangiare ai gattini sotto casa Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Cade in casa senza riuscire a rialzarsi, 89enne soccorsa da vigili del fuoco e personale sanitario - VIDEO

Lo riporta anconatoday.it: Servendosi dell'autoscala i pompieri hanno fatto ingresso nell'abitazione passando per una finestra e permettendo alla Croce Rossa di prestare le prime cure del caso all'anziana, che nella caduta ha r ...

Anziana cade in casa e non riesce a rialzarsi. Salvata dai pompieri

Riporta primalamartesana.it: Un'anziana, da sola nella propria abitazione, è caduta senza riuscire più ad alzarsi. Aveva lasciato la chiave nella serratura, quindi per la figlia è stato impossibile aprire la porta dall'esterno, e ...

Cade in casa e nessuno lo sente: salvato dopo quattro giorni

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Rolo (Reggio Emilia), 15 giugno 2023 – Era caduto in camera da letto e non riusciva a rialzarsi ... dal punto di vista igienico sanitario, senza energia elettrica e senza neppure l’erogazione ...