Cade dal tetto durante lavori sui pannelli fotovoltaici | operaio grave in ospedale

Un incidente sconvolgente scuote il mondo del lavoro: un operaio cade da un tetto di due metri mentre lavorava sui pannelli fotovoltaici, finendo in ospedale in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli investigatori, che cercano di fare luce su cosa sia andato storto e come prevenire future tragedie. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Un volo di due metri dal tetto di una casa. L'uomo stava svolgendo dei lavori sui pannelli fotovoltaici dell'abitazione. Si indaga sulla dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

