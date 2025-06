Cadavere trovato in un pozzo dell’irrigazione | intervento dei vigili del fuoco

Un ritrovamento inquietante scuote Monterotondo Marittimo: il corpo di un uomo è stato scoperto in un pozzo di irrigazione, scatenando l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. La scena, immersa nel silenzio della campagna toscana, apre a interrogativi e misteri da chiarire. Quali segreti celava questa tragica scoperta? Restate con noi per aggiornamenti e sviluppi sulla vicenda.

Monterotondo Marittimo (Grosseto), 4 giugno 2025 – Il cadavere di un uomo è stato trovato nel territorio comunale di Monterotondo Marittimo, in località La Rena. Il corpo era in fondo a un pozzo profondo circa sei metri. Un impianto che serve per l’irrigrazione agricola. Si tratta di un 83enne del posto. A intervenire per il recupero della salma sono stati i vigili del fuoco di Follonica, che si sono calati nel pozzo con tecniche speleo alpino fluviali. Un vigile del fuoco si è calato nel pozzo e ha provveduto a imbracare l’uomo, che poi è stato riportato in superficie. Per l’83enne non c’era più niente da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cadavere trovato in un pozzo dell’irrigazione: intervento dei vigili del fuoco

