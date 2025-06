Cacioppo Kalabrugovic Fabiani e tanti altri | torna la kermesse comica Rido di Savio

Mercoledì 25, il Teatro del Lido di Savio Village si trasforma in un palcoscenico di risate con “Rido di Savio 2025”! Un evento imperdibile che riunisce i migliori comici italiani, tra cui Giovanni Cacioppo e Angelo Pisani. In un periodo in cui ridere è più che mai essenziale, questa kermesse diventa un'occasione unica per staccare la spina e immergersi nel mondo della comicità. Non perdere l’occasione di trascorrere una ser