Cacciate per colpa del software | L’azienda ritiri i licenziamenti

A Reggio Emilia, il caso dell'Interpuls accende un faro sulle conseguenze del software nella gestione delle risorse umane. Due lavoratrici licenziate hanno scatenato una mobilitazione che va oltre il semplice sciopero: è una chiamata alla responsabilità aziendale in un'epoca in cui la tecnologia sembra prevalere sull'umanità. I sindacati chiedono il ritiro dei licenziamenti, sottolineando l'importanza di mettere le persone al centro, non solo i numeri. È tempo di riflettere su come

Reggio Emilia, 4 giugno 2025 – Sciopero di solidarietà, su proposta della Fiom Cgil di Reggio, ieri all'Interpuls di Albinea dopo che due lavoratrici sono state licenziate. E' stata organizzata un'iniziativa di protesta per esprimere solidarietà alle due donne e per manifestare il "proprio dissenso nei confronti dell'azienda". La motivazione del licenziamento è "l'inserimento di un nuovo software", evidenziano dalla Fiom. Alessandro Malagoli della Fiom di Reggio riferisce che l'assemblea ha votato "una fermata in sciopero e successivamente siamo usciti in presidio davanti ai cancelli. Le lavoratrici e i lavoratori dell'Interpuls sanno che un licenziamento di questo tipo è un precedente pericoloso: oggi è capitato alle colleghe, domani potrebbe toccare ad altri".

Riporta ilrestodelcarlino.it: Sciopero dei dipendenti Interpuls di Albinea in segno di solidarietà verso le due colleghe. La sindaca Ibattici definisce “brutali” le modalità. L’assessore regionale Paglia: “Inaccettabile” ...