Caccia al successore di Morgante e Volpe | un sannita in lizza ipotesi Limone all’Asl

La sanità campana è in fermento e la ricerca del successore di Morgante e Volpe sta attirando l’attenzione di ben 95 aspiranti manager! Tra i nomi in lizza, spicca un sannita, con ipotesi intriganti su una possibile candidatura di Limone all'ASL. Questo è più di un semplice cambio al vertice: è un’opportunità per ripensare il futuro della salute in Campania, in un momento in cui le aspettative dei cittadini sono più alte che mai. Chi avrà la visione gi

Tempo di lettura: 4 minuti Resta alto il fascino della sanità campana. Perché quasi in cento (per la precisione ben 95) hanno risposto al bando per aspiranti manager che nelle settimane passate sono stati esaminati dalla commissione chiamata a valutare i curricula dei candidati e composta da Antonio Postiglione, Francesco Busato e. Marcello G. Feola. Ora tocca al governatore Vincenzo De Luca fare le sue scelte. Ma nella graduatoria finale emergono già quelli che possono essere considerati dei veri e propri vincitori. Una top five che ha superato il punteggio di 92, valutazioni altissimi. Si tratta di Gennaro Sosto, attuale dg Asl Salerno, Antonio D'Urso, usl Toscana Sud Est, dirigente generale del dipartimento salute e politiche sociali della provincia autonoma di Trento, Mario Iervolino, direttore generale Napoli 2, Ciro Verdoliva, dg Napoli 1 e Mario Ferrante, dg ad Avellino.

