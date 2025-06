Caccia al bomber | Gyökeres resta un sogno spunta Sorloth come occasione concreta

La caccia al bomber per il Napoli si infiamma! Mentre Gyökeres sembra svanire, Sorloth emerge come un'ottima opportunità. In un mercato sempre più dinamico, l'acquisto di un attaccante di qualità può fare la differenza nella corsa al titolo. La scelta del giusto profilo potrebbe non solo rinforzare la squadra, ma anche accendere i sogni di gloria dei tifosi partenopei. Riuscirà il club a piazzare il colpo decisivo?

