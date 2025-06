Cabinovia la delibera arriva in Consiglio | proteste in piazza e tensioni in aula VIDEO

Oggi il Consiglio comunale si trova al centro di un acceso dibattito sulla delibera relativa alla cabinovia, tra centinaia di emendamenti e migliaia di osservazioni. Proteste in piazza e tensioni in aula evidenziano quanto questa decisione sia attesa e contestata dalla comunità. In un clima di forte confronto, cittadini e politici si confrontano su un progetto che potrebbe cambiare radicalmente il volto della città, dimostrando ancora una volta come le questioni urbanistiche siano al cuore delle passioni locali.