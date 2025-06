Ca' Foncello inaugurata la mostra | I lazzaretti veneziani

Alla Ca' Foncello, la mostra "Lazzaretti veneziani" ci riporta indietro nel tempo, esplorando come la Serenissima Repubblica affrontava le epidemie. Un viaggio affascinante che svela l'evoluzione della quarantena: un concetto centrale in un'epoca di pandemia globale. Scopri come la salute pubblica, l'informazione e la diplomazia si intrecciano, rivelando strategie che ancora oggi possono insegnarci molto. Non perdere questa opportunitĂ unica di riflessione!

Una mostra dedicata al Sistema Sanitario della Serenissima Repubblica contro le epidemie, dall'invenzione della quarantena ai giorni nostri, tra salute, informazione e diplomazia. Questo il fil rouge che lega “Lazzaretti veneziani. L’invenzione della quarantena dalla Laguna ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Ca' Foncello, inaugurata la mostra: "I lazzaretti veneziani"

