Byd effetti collaterali indesiderati Anche per il Global South

Nel cuore della rivoluzione automobilistica globale, BYD si erge come un colosso cinese, ma non senza creare onde di preoccupazione nel Global South. Un'industria che riscrive le regole del gioco sta, infatti, alimentando tensioni tra i produttori locali, sfidando equilibri consolidati e sollevando interrogativi sui danni collaterali di questo successo travolgente. Scopriamo insieme come questa crisi di rigetto potrebbe trasformare il panorama dell'automotive mondiale.

A occhio e croce potrebbe sembrare una crisi di rigetto. E forse lo è. Byd, l’unicorno industriale cinese che sta riscrivendo gli equilibri dell’automotive globale, sta mettendo in seria, serissima, difficoltà gli stessi costruttori del Dragone. Quelli, giusto per intendersi, con le spalle più piccole e poco foraggiati dai generosi sussidi statali. Perché in Cina funziona più o meno così: chi vende di più, incassa di più dal governo, dando vita a una vera e propria corsa a perdifiato. Una storia raccontata per la prima volta proprio da questo giornale, qualche mese fa. Ma che ora si arricchisce di nuovi elementi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Byd, effetti collaterali indesiderati. Anche per il Global South

