Busto Arsizio capitale dello sport | alla E-Work Arena il Campionato mondiale di kettlebell

Busto Arsizio si riconferma capitale dello sport, ospitando il Campionato Mondiale di Kettlebell! Dopo le emozioni del Taekwondo e del Karate, ora è il momento di ammirare atleti di calibro mondiale in una competizione che promette adrenalina e prestazioni straordinarie. Un'occasione imperdibile per scoprire il crescente fenomeno del kettlebell, che sta conquistando sempre più appassionati in Italia. Pronto a sostenere i tuoi campioni?

Busto Arsizio (Varese) – La città di Busto Arsizio sarà, di nuovo, capitale dello sport. Dopo aver ospitato di recente i campionati italiani di Taekwondo e Parataekwondo e la prima edizione dell’Open Lombardia Karate per gli atleti di fascia giovanile, questo weekend sarà sede di un importante evento internazionale. La E -Work Arena accoglierà oltre 700 atleti, provenienti da 33 nazioni (dagli Usa all’India, dall’Estonia all’Iran) e da tutti i continenti impegnati nel Campionato mondiale di kettlebel l. Si tratta di un’attività di sollevamento pesi che consiste nell’alzare uno o due kettlebell (peso con una maniglia) per il m aggior numero di volte in un tempo prestabilito, i partecipanti, tra cui molte donne,si sfideranno in gare di resistenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Busto Arsizio capitale dello sport: alla E-Work Arena il Campionato mondiale di kettlebell

Leggi anche questi approfondimenti

A Busto Arsizio il festival letterario BA Book 2025: incontri, reading e una notte in biblioteca, tra gli ospiti Mario Giordano e Diego Passoni - A Busto Arsizio si accende il BA Book 2025, un festival letterario che promette emozioni e incontri indimenticabili.

Segui queste discussioni su X

Eurofesta2025 Il primo evento in Italia dedicato alla magia di #Eurovision! E-Work Arena, Busto Arsizio (VA) 13 dicembre 2025 Artisti straordinari come Efendi, Sunstroke Project, Raiven e KEiiNO Acquista subito i tuoi biglietti su Ticketmaster e Vivat Tweet live su X

Ore 19:05 25/05/2025 #autostradaA8 MILANO-VARESE ? Milano CODA di 3 km per incidente tra Busto Arsizio e Origgio Ovest dal km 24 Entrata consigliata verso Milano: Legnano Uscita consigliata provenendo da Varese: Busto Arsizio #aspilombardi Tweet live su X

Oggi alle 13.30 Josephine Obossa risponderà alle domande dei tifosi UYBA! E se qualcuno vuole entrare in live video con lei, basterà cliccare su questo link durante la trasmissione: https://streamyard.com/8nwdhm4fff Ci vediamo qui: https://facebook.com/uyb Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Sport, Busto Arsizio è la sede dei campionati italiani di Taekwondo e Parataekwondo 2025

Segnala laprovinciadivarese.it: Atleti di tutte le età, dai cadetti ai master, si sfideranno per conquistare lo “scudetto” tricolore (nella foto d'archivio la E-Work Arena di Busto) BUSTO ARSIZIO – Questo weekend ...

Busto Arsizio Sport dal 8 al 14 luglio per giocare in piazza

Come scrive varesepress.info: Dal 8 al 14 luglio nelle piazze cittadine si terrà l’evento Busto Arsizio Sport con tornei di calcetto, basket & beach volley L’evento Busto Arsizio Sport è a scopo benefico è organizzato ...

Busto Arsizio (di nuovo) capitale del vinile. Esperti e curiosi da tutto il Nord Italia

Segnala ilgiorno.it: Domani Busto Arsizio dalle 10 alle 18 sarà la capitale del vinile con l’edizione numero 17 della manifestazione nelle Sale Gemelle del Museo del Tessile, dalle 10 alle 18. Saranno 35 gli ...