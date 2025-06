Bus navetta al posto dei treni Via alla nuova sperimentazione | Approvata la nostra proposta

Inizia una nuova era per la mobilità sul Lario! Dopo la chiusura della linea Lecco-Sondrio, i bus navetta prenderanno il posto dei treni, dando vita a una sperimentazione che potrebbe rivoluzionare il trasporto nella zona. Questa iniziativa non solo risponde a esigenze locali, ma si inserisce in un trend più ampio: la crescente attenzione verso soluzioni di mobilità sostenibile e flessibile. Sarà interessante vedere come reagiranno turisti e residenti a questa novità!

Seconda prova generale di un'intera estate senza treni sulla sponda orientale del Lario. Dopo la prima sperimentazione fallita nel precedente week end, nel prossimo fine settimana la linea Lecco-Sondrio chiuderà a tratti. Al posto dei treni ci saranno bus navetta, ma secondo le indicazioni del sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, che è finalmente riuscito a spuntarla. Sarà l'ultima occasione di mettere a punto il piano alternativo alla circolazione ferroviaria perché dal 15 giugno scatta la serrata fino al 15 settembre. "Nuova viabilità per i bus sostitutivi dal 6 all'8 giugno – annuncia Manzoni –.

