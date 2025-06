Buon onomastico Isabella oggi 4 giugno | immagini di auguri da condividere sui social

Oggi, 4 giugno, celebriamo Santa Isabella Maria della Passione! Una figura affascinante e poco conosciuta, che merita di essere ricordata e festeggiata. Condividi immagini di auguri sui social per onorare tutte le Isabella, un nome ricco di storia e significato. In un'epoca in cui le tradizioni si intrecciano con la modernità, celebrare i santi diventa un modo per rafforzare legami e condividere cultura. Festeggia con noi!

Si festeggia oggi, 4 giugno, Santa Isabella Maria della Passione. Scarne le informazioni sulla vita della suora clarissa di origini siciliana. Venerata come santa dalla Chiesa cattolica, Isabella era figlia del marchese di Gibellina. Gli storici collocano la data della sua morte nel 1530. La Chiesa venera anche altre Sante e Beate con il nome di Isabella. Nello specifico l’8 luglio viene festeggiata Santa Isabella del Portogallo. Isabella, la suora clarissa era figlia del marchese di Gibellina. Significato del nome. Isabella è un nome femminile italiano di origine ebraica. Variante di Elisabetta, significa “Dio è pienezza”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Isabella oggi 4 giugno: immagini di auguri da condividere sui social

Altre letture consigliate

Buon onomastico Filippo, oggi 26 maggio: immagini di auguri da condividere - Oggi, 26 maggio, celebriamo San Filippo Romolo Neri, un grande educatore e attivista italiano, nato a Firenze nel 1515.

Segui queste discussioni su X

Felicegiornata da JeanJacqueDiva vi offro un #caffe ? virtuale con voi ogni mattina con il mio #calendario oggi #3giugno vediQui http://jjd1959.com/braccialetti Buon #onomastico #Clotilde #Morena #Moreno #buongiorno #buongiornoatutti #fras Tweet live su X

Felicegiornata da JeanJacqueDiva vi offro un #caffe ? virtuale con voi ogni mattina con il mio #calendario oggi #2giugno vediQui http://jjd1959.com/braccialetti Buon #onomastico #buongiorno #buongiornoatutti #frasedelgiorno #JJD #love #prov Tweet live su X

Felicegiornata da JeanJacqueDiva vi offro un #caffe ? virtuale con voi ogni mattina con il mio #calendario oggi #1giugno vediQui http://jjd1959.com/nomi Buon #onomastico #buongiorno #buongiornoatutti #frasedelgiorno #JJD #love #proverbi #r Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Santa Isabella 4 giugno, santo del giorno: buon onomastico

Lo riporta controcampus.it: Il giorno 4 giugno, quando si festeggia Santa Isabella suora Clarissa, frasi di auguri, immagini e video servono per ricordare origini e significato del nome. Il santo del giorno di oggi 4 giugno ...

Onomastico Rosa: frasi di auguri, video e significato del nome

Si legge su controcampus.it: Messaggi di buon onomastico Rosa: frasi di auguri anche ... Il suo nome era originariamente Isabella, ma dopo aver preso i voti, lo cambiò con Rosa. Lo stesso nome le era stato assegnato dall ...