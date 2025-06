Bulgaria via libera all’euro dal 1º gennaio 2026

La Bulgaria si prepara a un passo storico: dal 1° gennaio 2026, il Lev sarà solo un ricordo, mentre l'euro diventerà la nuova moneta nazionale. Questo cambiamento non è solo un traguardo per Sofia, ma un segnale di stabilità e crescita in un contesto europeo sempre più interconnesso. Con l'ingresso nell'Eurozona, la Bulgaria potrebbe attrarre nuovi investimenti e favorire il turismo, aprendo le porte a un futuro più prospero. Sarà interessante osservare come questa transizione influenzerà

La Bulgaria pronta all'euro: ingresso nell'Eurozona dal 1° gennaio 2026 Dal 1° gennaio 2026 la Bulgaria dirà addio al Lev per abbracciare l'euro, diventando il 21° Paese a entrare nell'Eurozona. Secondo la valutazione della Commissione europea, Sofia ha finalmente soddisfatto tutti i criteri economici richiesti per l'adozione della moneta unica. Si tratta di un passo

