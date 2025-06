Bublik asfaltato da Sinner | la frase che fa impazzire il web Applausi e risate

Il Roland Garros 2025 si è trasformato in uno spettacolo tra tennis e social, quando Bublik ha definito Sinner un “bublik asfaltato” in un commento che ha fatto impazzire il web. Tra applausi, risate e meme virali, questo scontro ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando come il tennis possa essere anche terreno di battaglie verbali irresistibili. E questa frase diventata virale…