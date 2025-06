BUBINO D’ORO 2025 | VOTA IL MEGLIO DELLA TV E DELLE SERIE MA ANCHE CHI TI HA DELUSO

Il Bubino d’Oro 2025 torna con entusiasmo sulla scena televisiva, celebrando il meglio che la TV italiana e le serie ci hanno regalato, ma anche mettendo in luce le delusioni. Arrivato alla sua sesta edizione, l’evento si configura come l’appuntamento imperdibile per gli appassionati. Dal 3 giugno, vota e scegli i tuoi preferiti tra volti, programmi e novità, contribuendo a scrivere il nostro palmarès annuale. Sei pronto a scoprire chi trionferà?

Giunto alla sesta edizione, il Bubino d’Oro torna su BubinoBlog per premiare la buona tv tra volti, programmi e alcune novità. Si parte martedì 3 giugno con la prima fase, poi la seconda e infine la fase attesa da tutti, ossia i risultati. SCELTA FINALISTI (3-6 GIUGNO) La prima fase corrisponde alle nomine. Il lettore può esprimere al massimo cinque preferenze per ciascuna categoria ( cinque per il programma dell’anno, cinque per il programma rivelazione. ecc). Si potranno scrivere tutti quei programmivolti apparsi sul piccolo schermo e sulle piattaforme da settembre a maggio. Le votazioni si potranno fare solo ed esclusivamente via e-mail che trovate in fondo all’articolo. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BUBINO D’ORO 2025: VOTA IL MEGLIO DELLA TV E DELLE SERIE MA ANCHE CHI TI HA DELUSO

