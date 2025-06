BTC Bull $BTCBULL | ultimi 24 giorni per partecipare alla prevendita del token legato a Bitcoin!

Manca solo un mese alla chiusura della prevendita di BTC Bull, il token che promette di premiare i propri holder con Bitcoin reali. In un contesto in cui gli investimenti in criptovalute continuano a crescere, BTC Bull si propone di cavalcare la corsa del Bitcoin verso traguardi ambiziosi, anche il milione di dollari! È il momento giusto per unirsi a questa rivoluzione. Non perdere l'occasione di essere parte di qualcosa di grande!

Mancano solo 24 giorni alla fine della prevendita di BTC Bull, il token che premia i suoi holder con Bitcoin veri e punta a cavalcare l’ascesa di BTC verso il milione di dollari. Sul sito ufficiale del progetto crypto BTC Bull ($BTCBULL) è comparso un timer con il conto alla rovescia che segna la fase . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - BTC Bull ($BTCBULL): ultimi 24 giorni per partecipare alla prevendita del token legato a Bitcoin!

Segui queste discussioni su X

Bitcoin torna bullish e BTC Bull ($BTCBULL) si prepara a alla festa! https://ift.tt/N4nSYdk Tweet live su X