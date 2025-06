Bruxelles aggiorna la rotta industriale | la Bussola per la competitività è la nuova sfida dell’Ue

Bruxelles aggiorna la rotta industriale: la “Bussola per la Competitività” si configura come la vera sfida dell’UE per rilanciare crescita e autonomia. A quattro mesi dal debutto, questo strumento strategico si rivela fondamentale nel plasmare il futuro economico del continente, guidando le imprese verso innovazione e resilienza in un mondo in rapido cambiamento. Ma quali sono le novità e le opportunità che questa iniziativa apre?

di Simone Sparano A quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale, la “Bussola per la Competitività” dell’Unione Europea si conferma lo strumento centrale per rilanciare la crescita economica e l’autonomia industriale del continente. Lanciata il 29 gennaio 2025 dalla Commissione Europea, l’iniziativa mira ad affrontare le sfide strutturali che hanno limitato la produttività europea negli ultimi anni. Ispirata dalle raccomandazioni del rapporto Draghi, la Bussola si fonda su tre imperativi strategici: colmare il deficit di innovazione, bilanciare decarbonizzazione e competitività e rafforzare l’indipendenza strategica dell’UE. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

