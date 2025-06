Bruno Vespa si infuria durante dibattito Serracchiani-Cerno | Vorrei chiedervi il permesso di parlare con l’Onorevole Sardone - VIDEO

Nel cuore di "Porta a Porta", un acceso dibattito sul decreto sicurezza ha scatenato l'irruenza di Bruno Vespa. Mentre i toni tra Debora Serracchiani e Tommaso Cerno si infiammano, il noto conduttore non riesce a trattenere la sua frustrazione. Scopri cosa è successo in studio e come una semplice discussione possa trasformarsi in un campo di battaglia verbale. Non perdere il video che ha fatto rumore!

In studio si discuteva del decreto sicurezza approvato oggi in Senato, ma la discussione tra Serracchiani e Cerno è andata per le lunghe. Così, Vespa ha sbottato Bruno Vespa si infuria a Porta a porta durante un dibattito acceso tra la dem Debora Serracchiani e il direttore del Tempo Tommaso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bruno Vespa si infuria durante dibattito Serracchiani-Cerno: "Vorrei chiedervi il permesso di parlare con l’Onorevole Sardone" - VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

Buon compleanno Luca Borsari, Bruno Vespa, Paul Gascoigne… - Festeggiamo oggi una serie di compleanni speciali, da nomi amati del panorama italiano come Bruno Vespa e Giuseppe Tornatore, a icone sportive come Paul Gascoigne.

Segui queste discussioni su X

Non riuscendo a placare un acceso battibecco tra Debora Serracchiani e Tommaso Cerno, Bruno Vespa ha iniziato a urlare in studio. Una reazione scomposta che ha lasciato sorpresi gli ospiti della serata che stavano discutendo animatamente sul dl sicurez Tweet live su X

Eco-ostriche, balletti ministeriali, fiumi di contanti nascosti nei tavoli da biliardo. Plastici di Bruno Vespa e dichiarazioni terrificanti di Vittorio Feltri. Ma anche De Luca e la “banda di cogl..." Questo è il nuovo Stupidario, si parte https://lespresso.it/c/politica/2025/0 Tweet live su X