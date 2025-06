Bruno Vespa furioso urla durante una discussione a Porta a Porta | gelo in studio Il video

Bruno Vespa, il maestro del talk show italiano, ha perso la pazienza in diretta a "Porta a Porta", scatenando un gelo in studio. La discussione accesa tra Debora Serracchiani e Tommaso Cerno sul decreto sicurezza ha rivelato le tensioni di un’Italia divisa. Questo episodio mette in luce non solo le fragilità politiche, ma anche un trend crescente di conflittualità nei dibattiti pubblici. In un momento così delicato, la voce di Vespa risuona come un campanello

Momento di alta tensione nella puntata di Porta a Porta in onda martedì 3 giugno, con Bruno Vespa che ha alzato la voce furioso per interrompere l'accesso dibattito tra gli ospiti Debora Serracchiani e Tommaso Cerno. L'argomento era il decreto sicurezza che ha portato  la deputata del Pd e l'ex. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Bruno Vespa, furioso, urla durante una discussione a Porta a Porta: gelo in studio. Il video

Non riuscendo a placare un acceso battibecco tra Debora Serracchiani e Tommaso Cerno, Bruno Vespa ha iniziato a urlare in studio. Una reazione scomposta che ha lasciato sorpresi gli ospiti della serata che stavano discutendo animatamente sul dl sicurez Tweet live su X

