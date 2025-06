Bruno Vespa fuori di sé la lite tra gli ospiti gli scappa di mano | l’ultima sfuriata in diretta che fa calare il gelo a Porta a porta – Il video

In un confronto che ha preso una piega inaspettata, Bruno Vespa si lascia sopraffare dall’emozione durante una puntata di Porta a Porta, lasciando gli spettatori senza parole. Tra accesi confronti e battibecchi infuocati, lo studio si trasforma in un campo di battaglia, regalandoci un momento di pura tensione televisiva. Ma cosa è successo realmente? E come si concluderà questa escalation di fuoco? Scopriamolo insieme nel video esclusivo.

Si infiamma lo studio di Porta a porta, con il conduttore Bruno Vespa fuori dai gangheri per colpa degli ospiti indisciplinati. Tra loro il direttore del Tempo, già deputato del Partito democratico, Tommaso Cerno, che aveva ingaggiato un duro botta e risposta con la senatrice del Pd Debora Serracchiani. Lo scontro tra i due è andato avanti più di quanto Vespa sperasse e volesse. Più volte ha provato a fermare i due: «Vi chiederei. vi chiederei il permesso.», ripeteva con tono già un po’ stizzito. Anche perché in collegamento c’era la vicesegretaria della Lega, Silvia Sardone, in coda da tempo ormai per poter dire la sua. 🔗 Leggi su Open.online

