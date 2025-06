Bruno Fernandes va celebrato finalmente uno che dice di no ai soldi dei Sauditi NYT

Ma Bruno Fernandes è molto più di un volto esasperato in campo. È un esempio di integrità e coraggio, che finalmente si oppone alla tentazione dei soldi facili provenienti dai sauditi. Il New York Times lo definisce “facile irritarsi”, ma forse non vede oltre, verso un atto di vera coerenza. Perché, in un mondo spesso guidato dall’interesse, Bruno merita di essere celebrato, soprattutto quando dice no agli inganni del denaro.

“È facile irritarsi con Bruno Fernandes”, scrive il New York Times. Perché “non è particolarmente simpatico. La sua faccia sembra sempre in modalità lamentela. Si lamenta con gli arbitri. C’è stato quell’episodio indecoroso quando il Manchester United ha perso 7-0 contro il Liverpool un paio d’anni fa, e lui ha praticamente fatto i capricci in campo. Ma l’educazione in campo non fa necessariamente il monaco”. Il fatto, scrive il Nyt, è che dovremmo ringraziarlo Fernandes. Perché pur giocando in un “desolante” Manchester United, ha rifiutato un’offerta bella ricca dell’Al Hilal. “Sarebbe stata una mossa facile”, ha detto lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bruno Fernandes va celebrato, finalmente uno che dice di no ai soldi dei Sauditi (NYT)

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Manchester United ha messo in guardia dal vendere Bruno Fernandes - Il Manchester United ha avvisato le squadre interessate riguardo a Bruno Fernandes, il quale è stato al centro di speculazioni sul mercato.

Segui queste discussioni su X

Dopo il no di di Bruno Fernandes l’Al-Hilal ha inserito #Anguissa tra i possibili obiettivi (Romano) Il club saudita che ha puntato Victor Osimhen e Simone Inzaghi per affrontare la meglio il Mondiale per Club potrebbe insidiare anche il centrocampista del Napo Tweet live su X

Fabrizio Romano avvisa: non solo Simone #Inzaghi L’Al Hilal si prepara ad un super mercato, nonostante il no di Bruno Fernandes #Calciomercato #DAZN Tweet live su X